Навального выписали из немецкой клиники Charité

https://static.news.ru/photo/22569504-fd6d-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный 22 сентября был выписан из стационара немецкой клиники Charite. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится.

Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года находился в Университетской клике Charite, вчера был выписан из стационара, — говорится в сообщении медучреждения.

Там отметили, что состояние его здоровья позволяет прекратить неотложное лечение.

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.