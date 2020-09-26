МИД Франции призвал Россию расследовать отравление Навального

https://static.news.ru/photo/2485641c-0093-11eb-b6b0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр европейских иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал отравление российского политика Алексея Навального. По его словам, Россия должна расследовать произошедшее.

Такое заявление он сделал в ходе интервью газете Le Parisien. Дипломат отметил, что при отказе Москвы от сообщения необходимой информации Европейский союз будет вынужден принять ответные меры.

Мы считаем, что вся ситуация совершенно простая: речь идёт о попытке убийства российского политического оппозиционера, совершённой в России с применением запрещённого химического оружия, произведённого в РФ. В этой связи мы настоятельно просим Россию пролить весь необходимый свет на эти трагические события, — подчеркнул он.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru.