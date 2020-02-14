Предложение президента РФ Владимира Путина о созыве саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть реализовано, если согласятся США. В этом случае инициативу поддержит и Великобритания, которая пока не обозначила свою позицию по данному вопросу.
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Другие постоянные члены Совбеза — Китай и Франция — поддержали предложение российского лидера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что саммит стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН может состояться на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2020 года. Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв. Дипломат пояснил, что допускает проведение саммита в сентябре в Нью-Йорке, поскольку «все лидеры будут там».
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