https://static.news.ru/photo/bef85b00-42b9-11ea-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал скандал, связанный с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в РФ.

Ранее парламентская делегация из Нидерландов отменила запланированную поездку в Россию. Причиной стал запрет на въезд на территорию РФ, введённый в отношении депутата партии «Демократы-66» Сьюрда Сьюрдсма.

Скандал с отменой визита парламентской делегации Нидерландов в Россию мог быть заранее спровоцирован, — считает политик.

По его словам, он отправил приглашения заблаговременно, позволяя нидерландской стороне спокойно сформировать состав делегации без фигурантов «чёрных списков». Происходящее он назвал «игрой на публику», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сенатор от американского штата Висконсин Рон Джонсон утверждает, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.