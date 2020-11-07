Слуцкий: Байден не улучшит отношений между РФ и США

https://static.news.ru/photo/f2c7754e-2146-11eb-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские политики не ждут улучшения отношений между Россией и США, если победу одержит демократ Джо Байден. Такое мнение высказал председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Байден, которому прочат победу на выборах американские СМИ, лично участвовал в запуске маховика антироссийских санкций в бытность вице-президентом, пишет РИА Новости.

Но Москва готова работать с любым руководителем США, говорит Слуцкий. По словам российского политика, в случае избрания Байдена не стоит ожидать «существенных перемен» в лучшую сторону.

Байден ещё вместе с президентом Обамой запустили маховик нового сдерживания России с чередой санкций различного уровня, — напомнил политик.

Однако, заметил депутат, нормализация двусторонних отношений является одним из приоритетов, в том числе и в парламентской плоскости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал, чего можно ожидать в случае победы Байдена на выборах президента США. В частности, считает политик, можно ждать больше русофобии, санкций, «больше смертей в Донбассе» и в других горячих точках мира.