https://static.news.ru/photo/7962952a-d215-11e9-833b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Система электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму не работала в течение часа из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко.

Возникла проблема в оборудовании, которое производит шифрование бюллетеней. Сбой продлился час, работа системы полностью восстановлена, — передаёт его слова ТАСС.

Костырко также отметил, что все голоса будут учтены, и добавил, что подобные ситуации были успешно отработаны на тестировании системы.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Как ранее писал News.ru, в случае удачного проведения эксперимента с цифровыми избирательными участками в России в 2020 году может быть открыто 2,5 тысячи таких участков, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.