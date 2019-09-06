https://static.news.ru/photo/88fa128c-d211-11e9-960b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В случае удачного проведения эксперимента с цифровыми избирательными участками в России в 2020 году может быть открыто 2,5 тысячи таких участков, сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Если сочтём, что он удачен (эксперимент. — News.ru), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее пяти тысяч на всей территории России, — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

8 сентября в Москве работают 30 цифровых избирательных участков.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук. Он признался, что не знает лично этого кандидата.