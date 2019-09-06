https://static.news.ru/photo/61c30dd6-d211-11e9-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук. Он признался, что не знает лично этого кандидата, но надеется, что это «порядочный» человек, и выразил убеждённость, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания.

Надеюсь, что это хороший, порядочный человек, — цитирует ТАСС ответ Путина на вопрос о кандидате, которому президент отдал предпочтение.

Глава государства также выразил надежду, что на нынешних выборах представлены только достойные кандидаты.

Важно не сколько, важно — какого качества, — подчеркнул Путин.

Как писал News.ru, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запустила работу информационного центра в ЦИК. В центре установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.