Силовики начали задержания у посольства Белоруссии в Москве

Сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве.
Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак,
Как писал NEWS.ru, акция возле здания посольства Белоруссии, которая началась 10 августа днём, продолжается. На улицу вышли около 400 человек. До этого полиция не вмешивалась в происходящее. Вышедшие на одиночные пикеты люди рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.
Протестующие выражают солидарность с белорусскими протестами, а также требуют освобождения российских журналистов, которых задержали в Минске.
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