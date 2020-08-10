Силовики начали задержания у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/c97c55b2-db3f-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве.

Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак, сообщает Avtozak Live. Другие участники акции в этот момент кричали «отпустите».

Как писал NEWS.ru, акция возле здания посольства Белоруссии, которая началась 10 августа днём, продолжается. На улицу вышли около 400 человек. До этого полиция не вмешивалась в происходящее. Вышедшие на одиночные пикеты люди рассказали, что полицейские переписали у них паспортные данные и сфотографировали плакаты.

Протестующие выражают солидарность с белорусскими протестами, а также требуют освобождения российских журналистов, которых задержали в Минске.