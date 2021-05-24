Швейцарская пресса назвала возможное место встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом может пройти на территории Швейцарии. Об этом сообщила местная газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на собственные источники.

Вероятно, что переговоры состоятся в ближайшие две недели в Женеве, — передаёт газета.

Окончательное решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

До этого в СМИ уже появлялась информация, согласно которой Москва пока однозначно не ответила по поводу встречи Путина и Байдена.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации.