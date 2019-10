Она сказала, что Штаты обладают всеми необходимыми инструментами, которые помогут противостоять вмешательству со стороны РФ.

Слова помощника главы МВБ США опубликовал на своей странице в Twitter журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.