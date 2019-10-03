Помощник главы Министерства внутренней безопасности США по вопросам кибербезопасности Джанет Марфа всерьёз отреагировала на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве страны в выборы американского президента.
Она сказала, что Штаты обладают всеми необходимыми инструментами, которые помогут противостоять вмешательству со стороны РФ.
Слова помощника главы МВБ США опубликовал на своей странице в Twitter журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.
Reaction from @CISAgov re #Russia President Vladimir Putin saying of messing w/#Election2020, "yes we will definitely do it...just don't tell anyone"
“We’ve got all instruments of our power in our government countering it” @CISAManfra tells @VOANews
Как писал News.ru, на Российской энергетической неделе Путин шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы главы государства в США.
Он наклонился к автору вопроса и обратился к нему, приложив руку ко рту. Лидер шутя сказал, что Россия «обязательно это сделает, чтобы окончательно развеселить вас так, как следует».