Фото: Leila Navidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник главы Министерства внутренней безопасности США по вопросам кибербезопасности Джанет Марфа всерьёз отреагировала на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве страны в выборы американского президента.

Она сказала, что Штаты обладают всеми необходимыми инструментами, которые помогут противостоять вмешательству со стороны РФ.

Слова помощника главы МВБ США опубликовал на своей странице в Twitter журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.

Как писал News.ru, на Российской энергетической неделе Путин шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы главы государства в США.

Он наклонился к автору вопроса и обратился к нему, приложив руку ко рту. Лидер шутя сказал, что Россия «обязательно это сделает, чтобы окончательно развеселить вас так, как следует».

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