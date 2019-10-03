https://static.news.ru/photo/8cd4a1de-e5b1-11e9-84a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leila Navidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник главы Министерства внутренней безопасности США по вопросам кибербезопасности Джанет Марфа всерьёз отреагировала на шутку президента России Владимира Путина о вмешательстве страны в выборы американского президента.

Она сказала, что Штаты обладают всеми необходимыми инструментами, которые помогут противостоять вмешательству со стороны РФ.

Слова помощника главы МВБ США опубликовал на своей странице в Twitter журналист радиостанции «Голос Америки» Джефф Сэлдин.

Reaction from @CISAgov re #Russia President Vladimir Putin saying of messing w/ #Election2020 , "yes we will definitely do it...just don't tell anyone"



“We’ve got all instruments of our power in our government countering it” @CISAManfra tells @VOANews — Jeff Seldin (@jseldin) 2 октября 2019 г.

Как писал News.ru, на Российской энергетической неделе Путин шуткой ответил на вопрос модератора Российской энергетической недели о том, будет ли государство вмешиваться в следующие выборы главы государства в США.

Он наклонился к автору вопроса и обратился к нему, приложив руку ко рту. Лидер шутя сказал, что Россия «обязательно это сделает, чтобы окончательно развеселить вас так, как следует».