Шойгу заявил о «глубокой» антироссийской работе Запада

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вдоль российских границ создаются Центры антироссийской пропаганды и на подобные действия необходимо ответить. Об этом сообщил «Интерфакс».

Шойгу на научно-практической конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» сказал, что происходят попытки вмешательства во внутренние дела России и эта работа глубокая, постепенная.

Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить её. В этом я убеждён точно, и мы это делаем все вместе, — заявил министр обороны.

О том, что в Варшаве, Риге и Таллине существуют центры подготовки, где в том числе и россияне учатся подрывной информационной деятельности, Шойгу уже рассказывал на встрече с коллективом предприятия «Красмаш».

Также министр обороны назвал разложение российского общества страшнейшей угрозой для страны.