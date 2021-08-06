Шойгу рассказал, где готовят пропагандистов

В Варшаве, Риге и Таллине существуют центры подготовки, где в том числе и россияне учатся подрывной информационной деятельности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш», передаёт ТАСС.

Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране, — рассказал Шойгу.

Он добавил, что в России подобных мест нет, специалистов информационных атак не готовят. Шойгу объяснил, что западные центры находят в Интернете и берут на работу тех, «кто ничего хорошего не пишет». Таких людей, утверждает он, десятки каждый квартал.

Также Шойгу рассказал, что в Министерстве обороны включены в информационную повестку: при ведомстве работают газета «Красная звезда», телеканал и радио «Звезда».

Ранее представитель СБУ Артём Дехтяренко заявил, что Украина продолжит расследование против Шойгу, несмотря на его неявку в суд.