Шойгу назвал самую страшную угрозу для России

Страшнейшей угрозой для России является разложение её общества. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов». Его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, внешние угрозы понятны. В ведомстве понимают, кто и каким оружием угрожает стране, и знают, как этому противостоять.

Но есть более страшная часть <...>. Это внутренняя угроза. И всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что это относится к любой стране. В последние десятилетия эта угроза приобретает основную опасность.

Ранее Шойгу заявил, что в Варшаве, Риге и Таллине существуют центры подготовки, где в том числе и россияне учатся подрывной информационной деятельности. При этом он отметил, что в России подобных мест нет, подготовка специалистов информационных атак не ведётся.