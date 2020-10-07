Шойгу поговорил с главами Минобороны Армении и Азербайджана о Карабахе

https://static.news.ru/photo/2549f108-08cf-11eb-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Министр обороны Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Руководители ведомств обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе, — рассказали в Минобороны.

Звонок состоялся вечером 7 октября, передаёт ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября в Москве. Однако он не уточнил, кто примет участие в консультациях.