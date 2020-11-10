Сенатор Цеков считает несерьёзными угрозы Киева в адрес Никарагуа

https://static.news.ru/photo/aa619cee-2358-11eb-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает заявления Киева о санкциях в отношении Никарагуа из-за появления официального представительства страны в Крыму пустыми угрозами.

Что касается Украины, она может грозить только пальцем. Никакого серьёзного влияния она на экономику и политику Никарагуа оказать не может, — рассказал НСН сенатор от Крыма.

Член Совфеда считает, что международное сообщество всё меньше обращает внимания на заявления Киева и всё больше интереса проявляет к Республике Крым.

Крым стал очень интересен для мирового сообщества после того, как присоединился к России. До этого была полная разруха. Сейчас ситуация меняется на глазах. Увидеть Крым желают очень многие граждане из разных стран мира, — уверен Цеков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму прошла церемония открытия первого представительства иностранного государства на территории республики. В церемонии открытия принял участие посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес.

Почётным консулом Никарагуа в Крыму был назначен бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев.

Правительство Украины в ответ на это предложило ввести секторальные санкции в отношении Никарагуа.