В Крыму открылось первое представительство иностранного государства

https://static.news.ru/photo/92d989ce-2317-11eb-9adc-fa163e074e61_660.jpg Ольга Солодилова, Сергей Бороздин и посол Никарагуа в РФ Альба Торрес Фото: kerch.rk.gov.ru

На территории Крыма заработало первое официальное дипломатическое представительство иностранного государства — было открыто почётное консульство Никарагуа.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал этот шаг первым признаком прорыва международной блокады полуострова.

Это замечательное событие — открытие почётного консульства Никарагуа в Крыму — стало ещё одним свидетельством неизбежности прорыва международной блокады полуострова. Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами третьего мира на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об «оккупации», — заявил Молохов РИА Новости.

Никарагуа одной из первых стран признала итоги крымского референдума в 2014 году и считает полуостров российской территорией. На церемонию открытия почётного консульства в Крым прибыл посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес.

Молохов отметил, что открытое в Симферополе представительство — это не консульство в классическом понимании.

Это не классическое консульство, а именно особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны, — сказал он.

Почётным консулом Никарагуа в Крыму назначен бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев.

Накануне открытие почётного консульства Никарагуа в Крыму анонсировал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, сообщал NEWS.ru.