Первое зарубежное консульство откроется в Крыму

https://static.news.ru/photo/42593e6c-22aa-11eb-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во вторник, 10 ноября, в Крыму будет открыто почётное консульство Никарагуа. Оно станет первым зарубежным консульским учреждением в республике. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Почётное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму. Посол Никарагуа в России прибывает в Крым, — цитирует Мурадова РИА Новости.

Торжественные мероприятия пройдут в Симферополе. В них примет участие посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Это государство признало Крым частью России в 2014 году.

Ранее министр Украины по по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что добиться возвращения Крыма для Украины будет более простым процессом, чем восстановление власти Киева над Донбассом. В октябре украинским властям был представлен новый план по возвращению полуострова. Предполагается, что в этом Украине помогут Германия, Франция, Великобритания, США и Турция.

Как писал NEWS.ru, СБУ завела уголовное дело на блогера Анатолия Шария. Он показал на своём YouTube-канале видео с картой Украины без Крыма и Луганской и Донецкой областей.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.