СБУ завела уголовное дело на Анатолия Шария из-за карты Украины без Крыма

https://static.news.ru/photo/74364b2a-20e1-11eb-a463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолий Шарий/twitter.com

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело на блогера Анатолия Шария. Он показал видео на сайте YouTube с картой страны без Крыма, сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Пришёл ответ из СБУ на моё обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 110 конституции, — написал Гончаренко на своей странице в социальной сети Twitter.

Статья, которую, по мнению парламентария, инкриминируют Шарию, подразумевает лишение свободы на 10–15 лет. Накануне блогер признался, что со временем начал понимать жителей Донбасса, которые не захотели оставаться частью Украины. Таким образом он отреагировал на решение киевского суда не арестовывать националиста Виталия Регора, напавшего на журналиста Дмитрия Кучера. По его словам, подозреваемый вёл себя в инстанции спокойно и даже улыбался. А судья закрыл глаза на то, что фигурант в 2016 году напал с ножом на иранца.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Соединённых Штатов Америки готовы к совместной с Киевом работе по вопросу создания проекта «Крымская платформа», направленного на «возвращение» Крыма в состав Украины, сообщает МИД Незалежной со ссылкой на временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин.