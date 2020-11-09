Власти Украины допускают лёгкий вариант возвращения Крыма под власть Киева

https://static.news.ru/photo/c15a56b2-2294-11eb-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что в каком-то смысле добиться возвращения Крымского полуострова для Киева будет более простым процессом, чем восстановление власти Киева над Донбассом.

Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно, как оккупированную сегодня территорию, более даже, возможно, лёгкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито, — приводит слова украинского министра «Политика сегодня».

В конце октября в Киеве был представлен новый план по возвращению Крыма в состав Украины. Новая стратегия предполагает участие иностранных партнёров Украины — Германии, Франции, Великобритании, США и Турции. При этом подробности её не раскрываются.

Политолог Александр Форманчук считает, что вопрос о возвращении Крыма Украине давно стал привычным политическим лозунгом в стране.

Он предполагает, что главная стратегия Киева в этом вопросе опирается лишь на попытку усилить международное давление на Россию, чтобы вынудить её отказаться от решения по присоединению Крымского полуострова.

При этом Форманчук напомнил, что ещё в 2016 году президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Ранее NEWS.ru писал, что член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил властям Украины вслед за сносом памятника Екатерине II отказаться от южных областей в пользу России.