Киев пригрозил санкциями Никарагуа за открытие консульства в Крыму

https://static.news.ru/photo/1a5688d0-232b-11eb-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Кабинет министров Украины Фото: Avaness/wikimedia.org

Правительство Украины предложило ввести санкции в отношении Никарагуа из-за того, что в Симферополе 10 ноября было открыто почётное консульство центральноамериканской страны.

Соответствующее предложение о введении секторальных санкций в отношении Манагуа, принятое на заседании правительства, направлено в СНБО Украины, пишет «Интерфакс».

Санкции будут введены в связи с тем, что на территории Крымского полуострова открывается консульство другой страны без согласования с Киевом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму прошла церемония открытия перового представительства иностранного государства на территории республики. В церемонии открытия принял участие посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес.

Почётным консулом Никарагуа в Крыму был назначен бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев.

Киев не признаёт итоги крымского референдума 2014 года и считает полуостров оккупированной украинской территорией. Власти страны грозят санкциями любому государству, которое признаёт принадлежность Крыма России и сотрудничает с полуостровом в обход договорённостей с Киевом.