«Сдадут оружие американцам»: Жириновский назвал опасность свободных выборов

https://static.news.ru/photo/714ccc8e-b670-11eb-8706-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти боятся потерять страну, поэтому пугают население «народной дикостью», Украиной и гражданской войной, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Комсомольской правде». По его словам, свободные выборы приведут во власть оппозиционеров и олигархов.

Вот давайте — свободные выборы. Кто приходит к власти в Госдуму? Такие, как [оппозиционер Алексей] Навальный, [предприниматели] [Михаил] Ходорковский, [Борис] Березовский (умер в 2013 году. — NEWS.ru), [Владимир] Гусинский, [Роман] Абрамович, — почеркнул политик.

Он уверен, что люди проголосуют за них назло действующей власти, «как сегодня голосуют за коммунистов». В результате в стране установится парламентская республика.

Ходорковский заплатит деньги каждому депутату — 2 миллиона долларов минимум, чтобы он проголосовал за премьер-министра Ходорковского. И что будет со страной? Они немедленно сдадут ядерное оружие американцам. И начнётся медленная оккупация нашей страны. Прибалты будут двигаться, Украина, Турция, — добавил он.

Политик уверен, что в России были бы свободные выборы, если бы западные страны не мечтали сокрушить страну. Сделать это они могут только через «пятую колонну».

Всем нравится свобода, но нужно выбрать меньшее зло и медленнее двигаться к демократии. В противном случае страна будет уничтожена, заключил Жириновский.

Также в интервью он заявил, что после Первой мировой войны Германию нужно было уничтожить как государство. Он сказал, что Германия развязала две мировые войны, где погибли миллионы людей.