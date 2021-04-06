Рябков исключил шансы США оказаться в «нормандском формате»

https://static.news.ru/photo/49a0f0a0-974b-11eb-b998-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проводимая в США линия на украинском направлении делает невозможным участие Белого дома в «нормандском формате».

С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что на прошлой неделе Белый дом и Кремль провели телефонный разговор по ситуации на Украине. После этого в Москве не хотят дополнительных контактов с Вашингтоном по данной теме, учитывая «тональность», навязываемую США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, не вернётся в Вашингтон в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, решение данного вопроса зависит от готовности Белого дома пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Кремлём.