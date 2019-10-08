https://static.news.ru/photo/a5e9145a-e9a0-11e9-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Георгий Асатрян Фото: facebook.com

Гражданина РФ Георгия Асатряна назначили главным советником президента Армении. Такое решение было принято после того, как российский лидер Владимир Путин посетил Ереван.

По словам источников в дипломатических кругах, свои обязанности по укреплению связей двух лидеров он будет выполнять вне штата и на общественных началах.

Асатрян является специалистом по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Он преподавал на кафедре международной безопасности РГГУ и занимался закрытым консалтингом, передаёт « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что визит Владимира Путина в Ереван состоялся 1 октября. Он провёл отдельные встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры прошли на полях саммита Евразийского экономического совета (ЕАЭС).