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Российский МИД обвинил США в развязывании визовой войны. В этой связи, по словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва не исключает введения зеркальных мер.

В отношении того, будем ли мы устраивать визовую войну, вы знаете, эта война идёт и развязали её сами США, — сказал замминистра в интервью журналу «Международная жизнь». По его словам,...