Президент России Владимир Путин 1 октября проведёт отдельные встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры состоятся на полях саммита Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который состоится в Ереване.
На полях саммита ЕАЭС состоятся переговоры Путина с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Ирана Роухани, — говорится в сообщении Кремля.
Как писал News.ru, Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Политики также затронули тему подготовки запланированного на 1 октября в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также планы по расширению внешних связей ЕврАзЭС.