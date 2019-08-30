https://static.news.ru/photo/7ecc515c-cb46-11e9-9c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Посольство России расценило решение властей Праги о закрытии брезентом исписанного краской памятника советскому маршалу Ивану Коневу как акт повторного осквернения.

Власти района заявили, что не намерены отмывать памятник от краски и приняли решение закрыть его строительными материалами и брезентом. Посольство России в Чехии расценило поступок как акт повторного осквернения монумента, установленного в память о павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, акт вандализма был совершён по отношению к установленному на площади Интербригады в шестом районе Праги памятнику маршалу СССР Ивану Коневу — неизвестные нанесли красной краской комментарий, оскорбляющий память маршала.

Российское диппредставительство в Чехии осудило осквернение памятника Коневу и запросило официальную реакцию чешской стороны на заявление главы шестого района столицы Ондржея Коларжа об отказе привести монумент в порядок. Также в МИД Чехии направили ноту протеста.