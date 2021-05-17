Россия окажет Азербайджану и Армении помощь в урегулировании на границе

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Россия готова оказать помощь Азербайджану и Армении содействие в урегулировании напряжённости на границе. Но это произойдёт только в случае, если стороны сами попросят РФ, приводит заявление замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

По словам дипломата, это «нормальная ситуация», когда стороны обращаются к России за помощью, содействием, посредничеством, учитывая, что у страны есть уже опыт в контексте разработки заявления от 9 ноября прошлого года и 11 января 2021 года.

Поэтому если такое обращение поступит со стороны всех участников, а не только от одной из сторон, я имею в виду от Азербайджана и Армении, тогда мы готовы будем оказать то содействие, которое мы можем, — пояснил Руденко.

Напряжённость на армяно-азербайджанской границе станет темой для обсуждения министров иностранных дел — членов ОДКБ 19 мая в Душанбе.

Главы МИД в Душанбе собираются, чтобы обсудить все стоящие на повестке дня вопросы. Я не исключаю, что этот вопрос будет там обсуждаться. Я думаю, что основная дискуссия состоится в Душанбе на полях встречи министров, — уточнил в интервью изданию замглавы ведомства.

За минувшие дни Азербайджан и Армения несколько раз проводили переговоры по урегулированию ситуации. Последние состоялись 16 мая при посредничестве России.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Руководитель ведомства прокомментировал инцидент на границе Азербайджана и Армении. Он отметил, что официальный Баку после произошедшего делал ряд заявлений.