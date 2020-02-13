https://static.news.ru/photo/584c5f90-4e5e-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Встреча министров иностранных дел РФ и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спихальский.

По его словам, встреча глав МИДов должна пройти в ближайшее время.

Однако в российском внешнеполитическом ведомстве эту информацию опровергли. Там заверили, что такая встреча на данный момент не прорабатывается, передаёт РИА Новости.

Отношения России и Польши в последнее время заметно охладели. Москва обвиняет Варшаву в попытках переписать историю и приуменьшить роль советских солдат во Второй мировой войне.

В самой республике при этом растут националистические настроения. Несколькими днями ранее неизвестные избили группу общавшихся на русском языке граждан Украины, Польши и Белоруссии, писал NEWS.ru.