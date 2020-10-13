РФ присоединилась к конвенции 1970 года об упрощённом документообороте

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Госдума ратифицировала Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипагентами или консульскими должностными лицами. Она была приянта ещё в 1970 году.

Действие конвеции в РФ позволит иностранцам представлять в российские учреждения и организации документы, выданные дипмиссиями их государств в России. Ранее для этого требовалась дополнительно пройти консульскую легализацию в МИД РФ.

Аналогичное правило будет распространяться и на российских граждан за рубежом. Упрощённый порядок касается только государств, ратифицировавших конвенцию. На данный момент в списке 24 страны.

Ранее NEWS.ru писал, что к 2022 году в Евросоюзе планируется ввести новую систему разрешений на въезд для граждан государств с безвизовым доступом. Путешественники должны будут пройти специальную регистрацию перед посещением государств Шенгенской зоны.