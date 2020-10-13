ЕС планирует ввести разрешения на поездки для граждан безвизовых стран

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К 2022 году в Евросоюзе планируется ввести новую систему разрешений на въезд для граждан государств с безвизовым доступом. Путешественники должны будут пройти специальную регистрацию перед посещением государств Шенгенской зоны.

Первоначально планировалось внедрить эту схему в 2021 году, но теперь похоже, что она не будет полностью функционировать ещё, как минимум, год, сообщает Lonely Planet.

В настоящее время более 60 стран имеют безвизовый доступ в Европейский Союз (среди них США, Канада, Бразилия и Великобритания). Приезжающим оттуда необходимо будет подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Она автоматически проверит, безопасен ли въезжающий.

Такая заявка будет стоить 7 евро (6,22 доллара США), и, по оценкам еврочиновников, 95% людей получат положительный ответ в течение нескольких минут. На ответ в 3-4% случаях может потребоваться немного больше времени, и только 1-2% будут перенаправлены на более длительную проверку с участием людей.

Разрешение от ETIAS будет действовать в течение трёх лет. Получать его нужно не на границе, а заблаговременно. В Еврокомиссии заявляют, что новая система улучшит безопасность, укрепив при этом приверженность ЕС к расширению безвизового доступа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не намерен вводить общий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. При этом, по её словам, разработана единая система передвижения между европейскими регионами, писал NEWS.ru.