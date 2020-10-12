Евросоюз не намерен вводить общий карантин

https://static.news.ru/photo/7f1d1944-0c8a-11eb-818b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не намерен вводить общий карантин. При этом, по её словам, разработана единая система передвижения между регионами.

Еврокомиссия разработала систему цветовых кодов для регионов, которая разделит все регионы ЕС на красную, оранжевую (жёлтую) и зелёную зоны риска. Система основана на общих критериях и общих требованиях и позволит упростить движение через границы, чтобы избежать их закрытия и введения общего карантина, — заявила она в распространённом видеообращении.

Какой цвет в данный момент присвоен региону, можно узнать на карте, опубликованной на сайте ЕС. В зелёной зоне ограничений на перемещения не будет. В оранжевой и красной власти будут иметь право заставить путешественника пройти тестирование или посадить на карантин.

Европейским лидером по росту заболеваемости COVID-19 является Франция. Здесь с начала августа число случаев заражения увеличилось более чем втрое и к 5 октября приблизилось к отметке 620 тыс. с суточным показателем около 17 тыс. — в 2,3 раза больше весенних значений.

Ранее председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что власти России не станут вводить локдаун из-за второй волны COVID-19.