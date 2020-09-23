РФ направила ноту постпредству ФРГ при ОЗХО по ситуации с Навальным

Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Речь идёт в том числе о результатах анализов гражданина, биоматериалах и иных клинических пробах гражданина РФ,
Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга ответил на вопросы об отравлении российского политика Алексея Навального. Он не стал называть место, в котором в настоящий момент находится оппозиционер. По его словам, немецкий кабмин желает политику дальнейшего выздоровления. Также он отметил, что Берлин по-прежнему просит Москву прояснить обстоятельства отравления, произошедшего на территории РФ.
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию России, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС.
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