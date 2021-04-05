Разорвём всё, что есть: Песков оценил последствия санкций Киева против РФ

https://static.news.ru/photo/be383584-95f4-11eb-9582-96000091f725_660.jpg Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скоро для сотрудничества РФ и Украины не останется места, стороны разорвут все существующие документы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Мы скоро с Украиной дойдём до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвём вообще всё, что есть. Это плохо. И такие новости можно [воспринимать] только с глубоким сожалением, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский привёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций против российских компаний. В частности, санкции применены в отношении Россотрудничества, предприятия «Волга-Днепр» и других структур. Политик отметил , что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать «топ-десяткой украинской контрабанды».

Ранее NEWS.ru сообщал, что санкции против предприятий Севастополя стали признанием Крыма территорией РФ, считает замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он добавил, что при составлении санкционного списка не обошлось без Вашингтона. Киев просто не обладает необходимой информацией.