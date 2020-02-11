Встреча президента Владимира Путина и рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию намечена на 13 февраля, сообщил сопредседатель рабочей группы.
О запланированном заседании сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников,
Ранее NEWS.ru писал, что голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.
В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.
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