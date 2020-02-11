https://static.news.ru/photo/d31f1d1c-4ca5-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча президента Владимира Путина и рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию намечена на 13 февраля, сообщил сопредседатель рабочей группы.

О запланированном заседании сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что голосование по внесению поправок в Основной закон пройдёт после подписания специального акта Владимиром Путиным. Документ будет отражать порядок голосования и его процедуру.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.