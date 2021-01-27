Путин заявил о рисках нарастания противоречий в мировой политике

https://static.news.ru/photo/54f38ff4-6095-11eb-9d47-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Существуют риски нарастания противоречий в экономике и политике в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе Давосского форума.

Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий, — сказал политик.

Он отметил, что подобные противоречия могут проявляться практически во всех сферах. По его словам, распространение коронавируса ускорило структурные изменения в мировой экономике и политике, однако эти перемены начали формироваться и до пандемии.

Трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы, — подчеркнул он.

Кроме того, в мире поляризуются взгляды общества и обостряются внутриполитические процессы. Противоречия в мире «закручиваются по спирали». Однако глобальный конфликт в «горячей» фазе сейчас невозможен, так как он привёл бы к концу цивилизации, уверен глава РФ. Он напомнил, что в XX веке неготовность и неспособность разрешать по существу международные проблемы обернулись Второй мировой войной.

Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень надеюсь. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось, — добавил он.

Путин уверен, что дальнейшее развитие экономики будет по большей части основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль в этом будут играть государственные и центральные банки.

Трансляция мероприятия ведётся на сайте ВЭФ.

Российский президент выступает на Давосском форуме впервые за долгое время. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от поездки на ВЭФ. На высшем уровне страна не была представлена в Давосе уже давно: в последний раз глава государства приезжал на форум в 2011 году, а премьер-министр — в 2013-м. Оба раза это был Дмитрий Медведев. Путин участвовал во Всемирном экономическом форуме, который проходит на швейцарском горнолыжном курорте, в 2009 году, когда занимал пост главы кабмина.

Давосский форум — ежегодная встреча политической и деловой элиты со всего мира. На него также приглашают представителей общественных организаций, учёных, деятелей культуры и представителей прессы, писал NEWS.ru.