Путин высказался за прекращение боестолкновений в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/7db21d3a-00d6-11eb-a759-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе разговора было отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась до фазы открытых боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.