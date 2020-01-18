https://static.news.ru/photo/f84fa002-3a03-11ea-b4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

России не следует возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Так российский лидер ответил на просьбу одного из участников встречи изменить конституцию таким образом, чтобы она не ограничивала полномочия президента конкретным сроком.

Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное, — цитирует ветерана РИА Новости.

Пенсионер добавил, что у Путина получилось укрепить обороноспособность страны, и теперь он может приступать к решению других задач.

Президент в ответ поблагодарил ветерана за положительную оценку его работы. Он высказал мнение, что подобные инициативы связаны у людей «с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю». Однако назвал важным обеспечить сменяемость высшего руководства страны.

Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти, — ответил ветерану Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты издания Financial Times назвали Путина «вечным» правителем Россией. По их словам, он может фактически остаться у власти и после того, как покинет пост президента. Аналитики озвучили несколько способов, как это может быть реализовано.