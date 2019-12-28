https://static.news.ru/photo/a1cd94ac-2a2f-11ea-b763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост может простоять века при правильном обслуживании.

Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века. Надо только вовремя всё обслуживать, ремонтировать, и он, может, и веками будет стоять, конечно, — дал Путин комментарий программе «Москва. Кремль. Путин».

Он напомнил, что ранее попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались трижды в истории. Поэтому появлялись предположения, что у России не получится его создать.

Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение — осенью. Планируется, что грузовые поезда начнут курсировать по мосту в 2020 году.

В декабре 2014 года власти Украины ограничили движение поездов из Крыма на территорию Украины. Таким образом, на полуострове остались только пригородные перевозки.

Как писал NEWS.ru, после запуска железной дороги из России в Крым по Крымскому мосту Кубань «будет ближе» к Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.