https://static.news.ru/photo/a77fe84a-286e-11ea-97dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

После запуска железной дороги из России в Крым по Крымскому мосту Кубань «будет ближе» к Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Позитивное в том, что Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе, — сказал Гончаренко, ролик размещён на YouTube.

Крымский мост обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Отмечается, что автомобильный участок моста был запущен весной 2018 года, а грузовое движение — осенью. Планируется, что грузовые поезда начнут курсировать по мосту в 2020 году.

В декабре 2014 года власти Украины ограничили движение поездов из Крыма на территорию Украины. Таким образом, на полуострове остались только пригородные перевозки.

Как ранее писал NEWS.ru, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сказал, что США из зависти осуждают запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.