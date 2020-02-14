Олег Осипов, Михаил Тринога и Сергей Соболев стали помощниками зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Указы об их назначении на должность подписал президент России Владимир Путин.
Кадровые директивы главы государства
16 января 2020 года Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим распоряжением глава государства назначил Дмитрия Медведева на пост зампреда Совбеза. Как писал NEWS.ru, экс-премьер на новой должности будет зарабатывать 618 713 рублей в месяц.
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