https://static.news.ru/photo/953ffa46-4f13-11ea-be94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Осипов, Михаил Тринога и Сергей Соболев стали помощниками зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Указы об их назначении на должность подписал президент России Владимир Путин.

Кадровые директивы главы государства опубликованы в пятницу, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Олег Осипов с сентября 2018 года работал пресс-секретарём Медведева, бывшего в этот период председателем правительства. Михаил Тринога занимал пост руководителя секретариата премьер-министра. Сергей Соболев был руководителем протокола главы кабмина.

16 января 2020 года Владимир Путин своим указом ввёл в перечень государственных должностей новую позицию — заместитель председателя Совета безопасности РФ. Другим распоряжением глава государства назначил Дмитрия Медведева на пост зампреда Совбеза. Как писал NEWS.ru, экс-премьер на новой должности будет зарабатывать 618 713 рублей в месяц.