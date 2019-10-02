Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.
Копия проекта указа президента попала в распоряжение
Причины, по которым силовики будут отстранены от должностей, не называются. Увольнение Андрея Неупокоева может быть связано с ранее проведённой служебной проверкой в его ведомстве. По результатам проверки было предложено ходатайствовать перед главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым об увольнении Неупокоева.
Как ранее сообщал News.ru, временно исполняющим обязанности директора Федеральной службы исполнения наказаний стал Анатолий Рудый. Ранее он был первым заместителем главы ведомства.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен