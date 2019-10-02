https://static.news.ru/photo/9761ce88-e520-11e9-b6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.

Копия проекта указа президента попала в распоряжение РБК , её подлинность удостоверили два близких к ФСБ источника. Согласно документу, свои посты потеряют главный инспектор МВД РФ генерал-майор полиции Эдуард Соболь, заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев, глава СУ СК РФ по Калининградской области генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденёв, начальник ГУ МЧС по Республике Коми генерал-майор внутренней службы Александр Князев и начальник УФСИН по Владимирской области генерал-майор Андрей Виноградов. Также будут уволены прокурор Воронежской области Николай Шишкин и его коллега из Томской области Виктор Романенко.

Причины, по которым силовики будут отстранены от должностей, не называются. Увольнение Андрея Неупокоева может быть связано с ранее проведённой служебной проверкой в его ведомстве. По результатам проверки было предложено ходатайствовать перед главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым об увольнении Неупокоева.

Как ранее сообщал News.ru, временно исполняющим обязанности директора Федеральной службы исполнения наказаний стал Анатолий Рудый. Ранее он был первым заместителем главы ведомства.