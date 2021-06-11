Путин: убийцы ряда известных российских граждан пойманы

Президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал, что преступников, причастных к громким случаям гибели россиян, нашли. Многие из них сейчас сидят в тюрьме.
Фрагмент передачи телеканал
Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении, — сказал президент РФ.
Журналист упомянул несколько громких убийств, в том числе журналистки Анны Политковской, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, бывшего министра печати Михаила Лесина и юриста Сергея Магнитского. Он также напомнил об обстоятельствах их гибели.
В ходе интервью Путин рассказал о своей реакции на слова Джо Байдена, что он «убийца». Он отметил, что его не обеспокоило скандальное высказывание.
Ранее стало известно, что родственники журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в подъезде собственного дома в центре Москвы в октябре 2006 года, получат компенсацию морального вреда по решению Страсбургского суда в установленный срок.