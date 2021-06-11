Путин высказался о заявлении Байдена, что он «убийца»

https://static.news.ru/photo/331912a2-6e53-11eb-85eb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал о своей реакции на слова своего коллеги Джо Байдена, что «Путин — убийца».

Президент России заявил, что его не обеспокоило скандальное высказывание.

Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чём я переживаю хоть в малейшей степени, — сказал Путин.

Он добавил, что некоторые из обвинений напоминают «словесное несварение желудка». Также президент РФ считает, что отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы.

Американский телеканал NBC опубликовал фрагмент интервью Путина 11 июня (12-го мск). В нём, помимо отношений РФ и США, обсуждался Иран и его ядерная программа, а также Путин дал оценку своим оппонентам — Байдену и Трампу.

Байден «брякнул, не подумав», когда назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Такое мнение на интернет-семинаре, который был организован Аспенским институтом, ранее выразил бывший первый заместитель госсекретаря Штатов Стивен Бигэн.