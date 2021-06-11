«Талантливый человек»: Путин сравнил Трампа и Байдена

https://static.news.ru/photo/5065eb60-4567-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал, как относится к Джо Байдену и бывшему президенту США Дональду Трампу. Канал опубликовал лишь фрагмент этого интервью.

Президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа. В этом есть и преимущества, и недостатки. Байден фактически всю взрослую жизнь занимался политикой. Есть надежда на то, что он не будет принимать импульсивных решений, — сказал Путин.

Тем не менее, он считает, что Трамп экстраординарный и талантливый человек и яркая личность. Он может нравиться людям или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, именно поэтому некоторые его недолюбливают, другие наоборот, считает глава государства.

Также президент России рассказал о своей реакции на слова своего коллеги Джо Байдена, что «Путин — убийца». Его не обеспокоило скандальное высказывание, потому что он «всегда действовал в интересах российского народа и российского государства, и различные ярлыки — это не то, о чём он переживает хоть в малейшей степени».

Говоря о критике со стороны Байдена, Путин заявил, что перестал удивляться подобного рода высказываниям.

Полная версия интервью будет показана NBC в понедельник, 14 июня. Путин впервые за последние три года дал интервью американскому журналисту. Политик разговаривал с журналистом Кейром Симмонсом в Москве.