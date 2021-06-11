Путин впервые за три года поговорил с американским журналистом

Президент России Владимир Путин впервые за последние три года дал интервью американскому журналисту. Эфир, в котором покажут разговор с главой РФ, анонсировал телеканал NBC News на своём сайте.
Политик разговаривал с журналистом Кейром Симмонсом в Москве. Интервью уже записано, первые кадры из него покажут уже 11 июня в 18:30 по Североамериканскому восточному времени (12 июня в 2:30 по Московскому времени).
Полный выпуск интервью
В последний раз президент РФ говорил с представителем американского телеканала в 2018 году. Тогда он общался с сотрудником Fox News Крисом Уоллесом. Политик встречался с журналистом сразу после общения с занимавшим на тот момент пост президента США Дональдом Трампом.
Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня. Уже в пятницу, 11 июня, парк вокруг здания оцепили колючей проволокой, а жителям города рекомендовали 16 июня работать из дома.