Президент России Владимир Путин заявил, что у правительства мало времени на «раскачку» для реализации национальных проектов.
Состав правительства у нас, я считаю, оптимальным оказался. Здесь есть и люди, которые готовили все решения в течение предыдущих, как минимум, полутора лет, работали над подготовкой национальных целей развития, над инструментарием в виде национальных проектов, — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что нельзя прикрываться тем, что «кто-то чего-то не знает».
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета. По его словам, нужно, чтобы Основной закон отвечал уровню развития политической системы.
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