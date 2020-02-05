https://static.news.ru/photo/d6fb4294-481d-11ea-8b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у правительства мало времени на «раскачку» для реализации национальных проектов.

Состав правительства у нас, я считаю, оптимальным оказался. Здесь есть и люди, которые готовили все решения в течение предыдущих, как минимум, полутора лет, работали над подготовкой национальных целей развития, над инструментарием в виде национальных проектов, — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что нельзя прикрываться тем, что «кто-то чего-то не знает».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета. По его словам, нужно, чтобы Основной закон отвечал уровню развития политической системы.