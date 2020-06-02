Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья

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Инициатива президента США Дональда Трампа о проведении саммита G7 в расширенном формате имеет верное направление, но отсутствие Китая не обеспечит универсального представительства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Очевидно, например, что без участия Китая едва ли возможно реализовать серьёзные начинания глобального значения, — цитирует её ТАСС. Захарова добавила, что в Москве поддерживают мнение Трампа о том, что «семёрка»...