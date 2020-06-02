Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава государства уточнил у руководителя кабмина о состоянии его здоровья.
Соответствующий вопрос он задал в начале разговора,
Да, слышу. Привет. Как дела? Всё нормально? — спросил руководитель страны.
Мишустин ответил, что всё нормально и рабочий процесс проходит в обычном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого Путиным.
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