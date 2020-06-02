Политика

Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья

15:07, 02 июня 2020 33
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава государства уточнил у руководителя кабмина о состоянии его здоровья.

Соответствующий вопрос он задал в начале разговора, передаёт РИА Новости. Сначала Путин поздоровался с премьером, тот ответил приветствием.

Да, слышу. Привет. Как дела? Всё нормально? — спросил руководитель страны.

Мишустин ответил, что всё нормально и рабочий процесс проходит в обычном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что выздоровевший после заражения коронавирусной инфекцией Мишустин выразил свою благодарность медицинским специалистам за их самоотверженный труд в период пандемии. Глава правительства высказался на эту тему во время совещания в видеоформате, проводимого Путиным.

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