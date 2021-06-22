Путин рассказал, как Россия развивает оборонный потенциал

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как страна развивает свой оборонный потенциал. По словам главы государства, Россия не стремится к одностороннему военному преимуществу, пишет РИА Новости.

Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, — сказал президент.

Тем не менее, он отметил, что страна не допустит смещение этого баланса в чью-либо пользу. По его словам, усилия РФ направлены на решение разногласий путём диалога, в том числе и в сфере вооружения, а также контроля над ним.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. В ходе беседы Меркель заявила, что Германия испытывает чувство сопереживания из-за бед и страданий, которые принесла война.