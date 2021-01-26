Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента

https://static.news.ru/photo/3830cd92-6008-11eb-8718-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент России Путин по телефону поздравил американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов.

Владимир Путин поздравил Джо Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и Соединёнными Штатами отвечала бы интересам обеих стран и — с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества, — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Байден также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Лидеры двух государств поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.

Кроме того, Путин и Байден обсудили внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что правительственные ведомства по его просьбе готовят обновления по проблемным вопросам с Кремлём, которые он готов без колебаний поднять при контактах с российской стороной. Он отметил, что США могут и действовать в интересах страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что США обеспокоены как поведением с Навальным, так и ситуацией с Solar Winds, сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане. Россия все обвинения в свой адрес много раз опровергала, писал NEWS.ru.