https://static.news.ru/photo/a8a20328-df87-11e9-b529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент РФ Владимир Путин посетит Венгрию 30 октября, сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто.

По его словам, визит российского лидера будет посвящён обсуждению сотрудничества двух стран в сферах экономики и энергетики.

Сийярто уточнил, что планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, чтобы рассмотреть вопрос о подготовке переговоров с участием Путина, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что во время своего визита глава России намерен провести переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Основными темами диалога станут поставки российского газа и сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики.