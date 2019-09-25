Президент РФ Владимир Путин посетит Венгрию 30 октября, сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто.
По его словам, визит российского лидера будет посвящён обсуждению сотрудничества двух стран в сферах экономики и энергетики.
Сийярто уточнил, что планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, чтобы рассмотреть вопрос о подготовке переговоров с участием Путина, передаёт
Ранее News.ru писал, что во время своего визита глава России намерен провести переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Основными темами диалога станут поставки российского газа и сотрудничество двух стран в сфере атомной энергетики.